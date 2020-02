Kirk Douglas (103): de laatste gigant uit Hollywood

Kirk Douglas, die vannacht op 103-jarige overleed, was de laatste, nog levende gigant uit Hollywood. Hij was een ster uit de oude school die alle filmgenres beheerste en te zien was in klassieke films als Lust of Life (als Vincent van Gogh), de legendarische film Spartacus (als leider van een slavenopstand) en in Paths of Glory, een kritisch epos over de Eerste Wereldoorlog.



Met deze en tachtig andere films vestigde Douglas, een zoon van joodse immigranten uit Wit-Rusland, zijn naam in Hollywood. Zijn geboortenaam was Issur Danielovitch Demsky, maar dat was veel te ingewikkeld voor het Amerikaanse publiek. Vandaar dat hij koos voor het beter in het gehoor liggende Kirk Douglas.