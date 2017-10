Kit Harington (Jon Snow) laat verloofde zich rolberoerte schrikken

'Neem je werk nooit mee naar huis', is een gezegde waar Harington, ofwel Jon Snow, geen boodschap aan heeft. Hij nam een rekwisiet mee van de set van zijn eigen hoofd om zo de ultieme 1-aprilgrap uit te halen met Rose Leslie (Ygritte in Game of Thromes). Deze legde hij in de koelkast op een bord en met een camera legde de acteur de reactie van zijn verloofde vast.



In The Jonathan Ross Show waar het GoT-koppel de beelden liet zien, vertelde hij: ,,Het blijkt nu, als je dit zo ziet, dat ze 1-aprilgrappen niet echt kan waarderen. In tegenstelling tot mijn familie doet haar familie nooit iets met 1 april.''