Kjeld Nuis, Patricia Paay en Roy Donders in Ranking The Stars

Presentator Paul de Leeuw maakte vandaag in RTL Boulevard de eerste namen bekend van het nieuwe seizoen. Ook Roy Donders, Patricia Paay, Frits Huffnagel, Inge de Bruijn en Ryanne van Dorst hebben hun deelname aan Ranking The Stars toegezegd. RTL Boulevard-presentator Luuk Ikink zou ervoor hebben bedankt. Paul de Leeuw heeft daar wel begrip voor. ,,Het is een spel dat je speelt, niet iedereen voelt daar iets voor.’’



Paul neemt zich voor er een gezellig seizoen van te maken. ,,De afgelopen twee seizoenen waren wat grimmig. Er gaan ook geruchten dat we kandidaten dronken voeren, dat is niet waar. Mensen vinden het gewoon heel leuk. Het zestiende seizoen wordt ook heel erg leuk.’’



Loslippig

In juli werd bekend dat Ranking The Stars terugkeert op televisie. Het programma werd altijd uitgezonden door BNNVARA. De publieke omroep maakte in mei bekend te stoppen met Ranking The Stars omdat het programma te veel entertainment zou bieden.



In Ranking The Stars, dat in 2006 voor het eerst op televisie te zien was, nemen loslippige BN'ers elkaar de maat, beantwoorden ze niet-alledaagse vragen en doen ze openhartige bekentenissen. Het nieuwe seizoen telt acht afleveringen en is in september voor het eerst te zien.