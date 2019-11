Klaasje openhartig over vier jaar K3: ‘Ik was vooral zoekende’

Een K3'tje zijn, is hectisch, geeft domineesdochter Klaasje toe op Instagram. ,,Het begon met een heftige periode: extreem overdonderd tijdens de finale, een paar verhuizingen, ‘zoekende zijn’, onzekerheid, bang voor oordelen, alle ogen zijn op je gericht, er kwam zoveel op me af, echt een rollercoaster’’, schrijft ze openhartig. ,,Nu, 4 jaar later, is het nog steeds een hectisch bestaan vind ik, maar er is ook veel op zijn plaats gevallen.’’