Klachten bij NOS over afbreken live-uitzending Holocaust Herdenking

,,En daar hebben we alle begrip voor’’, stelt woordvoerder Onno Duyvené de Wit van de NOS in een reactie. ,,Met een live-uitzending moet je altijd een eindtijd incalculeren. Dat hadden we nu – inclusief een uitloop van drie kwartier – berekend op 17.55. Die uitloop was gebaseerd op de herdenkingen van de laatste jaren. Maar deze keer liep het nog langer uit: een à anderhalf uur ten opzichte van het schema dat we hadden gekregen. Wij vinden het ook erg dat we niet volledig kunnen zijn, maar we zijn gebonden aan de rest van de programmering. Die kan niet doorschuiven’’, aldus de woordvoerder van de omroep die een reputatie heeft met oorlogsherdenkingen en de Bevrijdingjournaals. ,,We begrijpen de reacties en klachten, die we trouwens allemaal persoonlijk hebben behandeld.’’