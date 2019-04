Klagende dream scholers zijn nauwelijks serieus te nemen

Opeens zijn twee van mijn favoriete programma’s in opspraak: Dream School en Ik Vertrek. Toch niet de minste titels. Ik Vertrek loopt al veertien jaar en boeit nog steeds anderhalf miljoen kijkers per aflevering, Dream School haalde afgelopen jaar de longlist van de prestigieuze Nipkowschijf.



En nu zijn er deelnemers boos. Achttien Dream Scholers vinden dat de nazorg behoorlijk wat te wensen overlaat en klagen over wurgcontracten en het gebrek aan ’een veilige omgeving’ tijdens de opnames. Bij Ik Vertrek foeteren een aantal landverhuizers dat ze ‘als idioot’ zijn neergezet, aangevoerd door het fel bekritiseerde Bali-stel Sjors en Lieke van afgelopen zaterdag.