Klassen is een van de mooiste programma's van deze tijd, maar er waren weken dat ik het niet kon aanzien

Wie staat daar in de TV Kantine tussen Ivo Niehe en koningin Máxima?

11:42 Is het prinses Amalia, of de tiktokkende gravin Eloise? De TV Kantine gaat weer beginnen en RTL gaf over het imitatieprogramma vandaag de eerste foto vrij. Op het beeld staat Ivo Niehe (Carlo Boszhard) die in ‘Huis ten Bosch’ langs gaat bij het Nederlandse koningspaar Máxima (Elise Schaap) en Willem-Alexander (Frits Huffnagel) alsmede prinses Laurentien (Irene Moors). Maar wie staat er achter het vraagteken?