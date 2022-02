Kleindochter Aretha Franklin redt het niet bij American Idol

,,Ik was heel close met mijn oma, ik ging altijd naar haar toe”, lichtte Grace de relatie tussen haar en Aretha toe aan juryleden Luke Bryan, Lionel Richie en Katy Perry. ,,Ik denk niet dat ik goed begreep dat ze wereldwijd bekend was, want voor mij was ze altijd gewoon oma”, aldus de kleindochter.



Voor haar auditie zong Grace het nummer Killing Me Softly van Lauryn Hill. Haar vertolking blies de juryleden echter niet allemaal omver. Volgens Bryan was haar uitvoering ‘slaperig en ingetogen’. Het meisje werd vervolgens door Perry gevraagd of ze nog een liedje wilde zingen, waarna Grace het nummer Ain’t No Way van haar oma ten gehore bracht.