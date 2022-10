Kleine Jongen voert eerste Nederlandstalige Top 1000 aan

Mart Hoogkamer staat met Ik Ga Zwemmen op de tweede plaats en Papa van Stef Bos is door de kijkers en luisteraars van Sterren NL naar plaats drie gestemd. Hazes sr. is sowieso goed vertegenwoordigd in de lijst. De in 2004 overleden zanger heeft in totaal 35 noteringen waarvan ook Bloed, Zweet en Tranen (13), Geef Mij Je Angst (33) en Zij Gelooft In Mij (35) in de bovenste regionen zijn terug te vinden.