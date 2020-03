Kleinsma en De Leeuw samen op de bühne: We verliezen elkaar nooit uit het oog

Temptation Island Eline richt haar pijlen op Arda: Ik push meer om zijn verleiding te zijn

4 maart De stellen in Temptation Island zijn nog maar net van hun partner gescheiden, of de concurrentie tussen de verleiders is al begonnen. In de aflevering van vanavond werden de bezette kandidaten op pad gestuurd met twee begeerlijke singles. ,,Ik push wel meer om zijn verleiding te zijn. Ik denk dat ik en Amber concurrenten zijn”, stelde Eline, die haar pijlen heeft gericht op Arda.