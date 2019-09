Klopjacht op acteur The Wire die politie belachelijk maakt op Facebook: 'Ik kon gewoon weglopen’

Christopher Clanton Sr. speelde in negen afleveringen van de bekroonde serie The Wire, een politieserie van HBO die een rauwe kijk geeft op de misdaad en het maatschappelijk leven in Baltimore. Hij vertolkte de rol van een wetshandhaver.



Clanton werd donderdag in het noordoostelijk deel van de stad gearresteerd. Omwille van zijn medische gesteldheid werd de acteur eerst naar een ziekenhuis in de buurt gebracht, waar hij een dag later wist te ontsnappen. Dat deed Clanton door gewoon door de voordeur te lopen, meldde hij in een opmerkelijke verklaring op Facebook, waarin hij de autoriteiten en zijn vrouw hevig bekritiseert. De agent die hem in het ziekenhuis moest bewaken zou niets in de gaten hebben gehad omdat hij ‘een lijntje cocaïne aan het snuiven was’. Toen hij de diender hiermee confronteerde, zou hij zijn bedreigd. De politie wil daar niet op reageren.