Klopjacht op jongen die drie keer Boefs auto kraakte

Dat Boef (25) de klopjacht op het – zo lijkt het, althans – jonge ventje opent, komt niet uit het niets. ,,De eerste keer had hij een Givenchy-vest buitgemaakt. Sindsdien denkt hij 'bingo'. De grap is dat ik niks in mijn auto laat liggen, dus die andere twee keren heeft hij het autoraam ingeslagen, maar niks buitgemaakt." Ondanks dat er geen andere spullen zijn gestolen, moest Boef iedere keer een nieuwe ruit in zijn bolide laten zetten. ,,Zwaar irritant."



Sofiane, de echte naam van de rapper, heeft beelden van de dader en een andere medeplichtige, maar doet bewust geen aangifte. ,,De reden dat ik geen aangifte wil doen is dat ik zelf van ver kom. Ik weet hoe het is om niks te hebben. Maar nu wordt het problematisch", zo legt hij uit. De autodief is vanochtend namelijk weer gespot in de garage waar de wagen van Boef stond. Toen omstanders hem zagen, ging hij er snel vandoor.



Boef heeft, om de jongen voor de politie te behoeden, daarom een eigen plan bedacht. Hij vraagt zijn fans op Instagram mee te helpen zoeken en de gegevens van het ventje naar hem te sturen. ,,Ik wil vandaag nog zijn gegevens, tot aan zijn schoenmaat. Dan ga ik vanavond langs zijn ouders om met ze te praten."