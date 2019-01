Kluivertjes blikken terug op gratis huwelijk en Georgina verzuipt in jas

Schattig: prins George onthult zijn bijnaam aan wildvreem­de vrouw

12:36 De Britse prins George (5) heeft een wildvreemde vrouw die hij tegenkwam tijdens een wandeling met zijn oma verklapt dat hij een bijnaam heeft gekregen van zijn ouders. Gedacht werd dat dat Poppet was, omdat zijn moeder Kate die al eens gebruikt had. Maar volgens George zelf is het Archie.