Knallende ruzie bij coaches: Anouk en Lil' Kleine wilden niet meer samenwerken

Wat er precies is gebeurd tussen Anouk (44) en Lil’ Kleine (25) is vooralsnog niet bekend. Wat wel duidelijk is: de twee kunnen elkaar niet luchten of zien. ,,Het klopt dat Anouk & Lil Kleine een aanvaring hebben gehad. De kou is nog niet uit de lucht. Meer willen we er niet over kwijt", laat RTL vandaag in een reactie op het nieuws weten.



Komende vrijdag gaat het tiende seizoen van The Voice of Holland van start met Ali B, Waylon, Anouk en Lil’ Kleine. Nadat bekend werd dat de rapper en zangeres ruzie hadden met elkaar, was het nog maar de vraag of het coachende team zou blijven bestaan. Inmiddels is duidelijk geworden dat er geen andere coaches zijn gevraagd voor het programma. Wel zijn er dit jubileumseizoen gastcoaches uitgenodigd. Dat zou overigens niks te maken hebben met de onrust achter de schermen.