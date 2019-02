Knappe man in publiek RTL Late Night ging helemaal niet viraal op sociale media

De RTL 4-talkshow RTL Late Night met Twan Huys wordt er op sociale media van beschuldigd afgelopen vrijdag willens en wetens nepnieuws te hebben verspreid. In het praatprogramma werd gemeld dat de talkshow ‘opeens trending’ was op sociale media en ook dat een knappe man in het publiek viraal ging. Het ging echter maar om één bericht dat door de redactie zelf bleek gepost.

Oplettende twitteraars besloten de opmerking van Twan Huys - ‘op dit moment is dit programma trending’- direct te checken. Toen Patty Brard vervolgens als media-expert vertelde over een man in het publiek die viraal ging, was dat nog meer reden voor wat uitzoekerij. Volgens Brard kreeg ze van de redactie te horen dat de man extreem veel aandacht kreeg op sociale media. ,,Het gaat alleen maar over jou omdat je zo aantrekkelijk bent”, aldus een opgetogen Brard richting de zaalgast.

Volgens onze sociale media-deskundige Jaap van Zessen is het uiterst vreemd dat RTL Late Night - dat kampt met tegenvallende kijkcijfers - iets verzint om aandacht voor het programma te genereren. ,,Het is natuurlijk gek dat Twan voor iets wat helemaal niet klopt de uitzending even onderbreekt. Vreemd, want het ging feitelijk om één bericht. Er was dus helemaal geen sprake van trending of viraal. Want op het bericht in kwestie werd amper gereageerd.”

Het bericht dat het programma op Facebook over de man verspreidde had overigens wel enig effect. Het werd 28 keer beter gelezen dan een gemiddeld bericht van RTL Late Night met Twan Huys dat afgelopen vrijdag aansluitend op The Voice of Holland 580.000 kijkers trok.

De ‘virale’man in het publiek bleek een Australiër te zijn die toevallig met zijn van oorsprong Limburgse vriendin in de studio was. Hij keek enigszins verbaasd toen hem werd gemeld dat hij vanwege zijn uiterlijk ‘trending’ was. Op Facebook werd nog het hele weekend gereageerd op het RTLLN-bericht. ,,Fakenieuws", benadrukt iemand. Weer een ander noemt de actie volstrekt onbegrijpelijk voor een programma dat momenteel minder dan gewenst scoort. Waarom de talkshow besloot het nepnieuws te verspreiden, is onduidelijk.