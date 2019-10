Knipogende Leontine deelt kusje uit, Monique heeft maar één held

Video Emotionele dans van OG3NE-Amy bezorgt kijkers tranen

10:58 Amy Vol, een van de zusjes van het zangtrio OG3NE, heeft gisteren voor de nodige ontroering weten te zorgen met haar optreden in Dance Dance Dance. Ze danste op het nummer Rolling in the Deep van Adele, dat een emotionele lading voor haar en haar zusjes heeft. Aan het einde van haar performance brak niet alleen de zangeres, maar ook het publiek.