Koen Wauters vertelt over zijn coronabesmetting: ‘Mijn stem klinkt anders nu’

Léanne maakt kostuums The Masked Singer: ‘Wij weten alleen de maten’

10 oktober Wie is Neptunes? En wie draagt het kostuum van Zebra? Kijkers van het populaire RTL-programma The Masked Singer speculeren erop los. Ook kostuumontwerpster Léanne van Deurzen, van atelier Coup(e) de Theatre in Breda, heeft geen idee. ,,De namen zijn geheim, wij weten alleen wat maten.”