Koffietijd terug op tv met één presentatrice

AD media podcast ‘M begon slecht, maar het kwam wel goed’

17:32 Is Margriet van der Linden met M de perfecte vervanger van Matthijs van Nieuwkerk en zijn DWDD? TV-columniste Angela de Jong schrok maandag even bij de eerste uitzending, maar het kwam toch nog goed. Met mediaverslaggevers Dennis Jansen en Alexander van Eenennaam bespreekt zij het laatste medianieuws. Kevin Goes presenteert de podcast.