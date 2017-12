Kogel is door de kerk: dit voorjaar tiende seizoen Boer zoekt Vrouw

Komend voorjaar gaan tien kersverse boeren weer op zoek naar de liefde van hun leven in een nieuw seizoen van de KRO-NCRV-kijkcijferhit Boer zoekt Vrouw . Dat heeft de omroep vanavond bekendgemaakt. Wie de naar een vrouw of man hunkerende boeren zijn, is nog niet duidelijk. De omroep stelt op Facebook dat vrijgezellen zich weer kunnen aanmelden.

De boeren worden volgens KRO-NCRV-woordvoerster Birgit Jansen in het voorjaar voorgesteld. ,,Vervolgens begint het nieuwe seizoen in het najaar van 2018.'' Het bestaande format wordt gehandhaafd. ,,Het wordt dus weer lekker dag-, speeddaten en logeren voor de tien nieuwe boeren. En als het goed is bloeien er weer mooie liefdes op.'' De vorige BZV-reeks (het negende seizoen) was een internationale versie. Het komende seizoen is, zo benadrukt Jansen, weer Nederlands. In januari komt de KRO-NCRV met twee specials waarin zal worden teruggeblikt op voorgaande seizoenen.

Het was langere tijd onzeker of er op korte termijn een nieuw seizoen zou komen van de populaire datingshow. Presentatrice Yvon Jaspers liet onlangs zelf al weten dat de NPO 'vooralsnog geen plannen heeft om een nieuwe reeks te starten'. KRO-NCRV en televisiedirecteur Frans Klein van de NPO bevestigde vervolgens in september dat de onderhandelingen over een nieuw seizoen nog liepen.

Yvon Jaspers stelde kort na de zomer in een interview dat ze op dat moment een redelijk lege agenda had en dat er ook nog geen nieuwe boeren waren geselecteerd. Birgit Jansen van KRO-NCRV bevestigde drie maanden geleden dat er nog geen uitzenddata bekend waren en er ook nog niet was begonnen met het zoeken naar of het selecteren van alleenstaande boeren. ,,Er is nog geen plek en nog geen startdatum, maar we zijn in overleg met de NPO,'' aldus de woordvoerder van de omroep.