Komedieserie Kees & Co terug op de buis

Albert Verlinde keert terug als entertain­ment­des­kun­di­ge

11:06 Albert Verlinde had het graag nog even stilgehouden, maar nadat ingewijden in deze krant zijn tv-comeback op SBS 6 aankondigden, kan hij maar beter toegeven. ,,Ja, je gaat me weer dagelijks zien als entertainmentdeskundige. Ik ga weer roepen: Wat ik nú toch gehoord heb?!’’