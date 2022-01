Komiek en acteur Bob Saget (Full House) onverwacht overleden

De Amerikaanse acteur, komiek en presentator Bob Saget is overleden, meldt de politie in de Amerikaanse staat Florida. Saget drukte tientallen jaren zijn stempel op het Amerikaanse komedielandschap. Hij is 65 jaar geworden.

Saget had afgelopen december aangekondigd weer op tournee te gaan als komiek en trad de avond voor zijn dood op in de plaats Jacksonville. Hij twitterde na afloop enthousiast over het optreden.

Bij het grote publiek werd Saget bekend als vader Danny Tanner in de komedieserie Full House, die eind jaren tachtig en in de jaren negentig erg populair was. Ook presenteerde hij van 1989 tot 1997 het succesvolle televisieprogramma America’s Funniest Home Videos.

Van 2005 tot 2014 was Saget ook veelvuldig te horen, maar niet te zien in de Amerikaanse komedieserie How I Met Your Mother. Hij fungeerde in de serie als de voice-over van hoofdpersoon Ted Mosby. Een paar jaar geleden kroop hij opnieuw in de huid van Danny Tanneer in de reboot van Full House, Fuller House genaamd, op Netflix.

Doodsoorzaak onbekend

Beveiligers van het Ritz-Carlton hotel in Orlando, waar Saget verbleef tijdens een tournee door de Amerikaanse staat Florida, troffen hem zondag dood aan in zijn hotelkamer. De doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar van een misbruik of een overdosis drugs is op het eerste gezicht geen sprake, melden Amerikaanse media.

De familie van de overleden komiek en acteur Bob Saget heeft via een statement gereageerd op zijn onverwachte dood. ,,We zijn gebroken en bevestigen dat onze geliefde Bob vandaag is overleden. Hij was alles voor ons en we willen iedereen laten weten hoeveel hij van zijn fans hield, van zijn live optredens en van mensen samen brengen door middel van een lach. Hoewel we om privacy vragen in deze moeilijke tijden, nodigen we jullie ook uit om Bob samen met ons te herdenken en te herinneren en hoeveel liefde en vreugde hij de wereld gaf.”

Saget laat zijn vrouw Kelly Rizzo achter, met wie hij in 2018 trouwde, evenals zijn drie dochters Aubrey, Jennifer en Lara. Hij kreeg zijn dochters met zijn eerste vrouw Sherri Kramer.

Hollywood reageert geschokt op het onverwachte overlijden van Saget. Via sociale media stromen de reacties binnen op zijn overlijden.

Goede vrienden

John Stamos, die samen met Saget te zien was in Full House van 1987 tot 1995 en later in de reboot Fuller House van 2016 tot 2020, reageerde: ,,Ik ben gebroken. Ik ben totaal van streek. Ik zal nooit meer zo’n vriend vinden. Ik hou zoveel van je, Bobby.” De twee waren naast collega’s ook goede vrienden, evenals dat hun vrouwen bevriend waren. Zo gingen ze vaak met z’n vieren uit eten en vierden ze belangrijke momenten samen.

Candace Cameron Bure, die Sagets oudste dochter D.J. Tanner speelde in de serie, is sprakeloos. ,,Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik heb geen woorden. Bob was een van de beste mensen die ik ooit heb gekend in mijn leven. Ik hield zoveel van hem.”

Volledig scherm De cast van Full House in 1993, met als derde van rechts Bob Saget. © ABC via Getty Images