Komiek Philippe Geubels krijgt eigen sitcom bij RTL

In Geub krijgt Philippe een serieuze tegenslag te verwerken wanneer zijn vrouw er vandoor gaat met een intellectuele, charismatische en 63-jarige Nederlander. Dat zorgt voor een onaangenaam hoge dosis liefdesverdriet bij Philippe, waardoor ook zijn carrière als komiek in een dip raakt. Met de hulp van zijn twee beste vrienden en zijn manager probeert hij zijn leven terug op de rails te krijgen.



De opnames beginnen in juni en de achtdelige serie moet in de loop van 2019 op de buis verschijnen. Voor Philippe wordt het niet zijn eerste acteerklus. Zo had hij ook al een rolletje in de film K3 en het Dierenhotel. De komiek laat weten 'vereerd, verheugd en doodsbang' te zijn over zijn acteerdebuut op het kleine scherm.



Geub wordt geschreven door Jan Dircksens, Jan Reymen en Humo-cartoonist Jeroom Snelders. De regie ligt in handen van Mathias De Neve.