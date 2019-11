Komt er dan eindelijk een reüniespecial van Friends?

Lee Towers en ‘Down Syndrome Queen’ Enya in De Ochtend Show to go

12 november Lee Towers is woensdag 13 november te gast in De Ochtend Show to go. De zanger komt vertellen over de opening van The Lee Towers in Rotterdam. Ook influencer Enya is in de studio, samen met haar zus Céline. De show wordt gepresenteerd door Jamie Trenité en is vanaf 07.30 uur live te zien in onze app en op de site.