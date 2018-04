Koning Albert (83) opgenomen in het ziekenhuis

filmrecensies Vergezoch­te kabouter­cha­os in animatie­film Sherlock Gnomes

11:00 Het AD brengt elke week op donderdag recensies van films die in première gaan. Deze keer: de animatiefilm Sherlock Gnomes, de komedie Blockers, het drama The 15:17 to Paris en het drama Nico, 1988.