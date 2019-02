Koning beëdigt staatsraden

Jussie Smollett uit serie Empire geschreven

17:33 Acteur Jussie Smollett is zijn rol in de FOX-serie Empire kwijt. In het restant van het vijfde seizoen keert zijn personage Jamal niet terug. Dit heeft de producent besloten nadat Smollett in Chicago is aangeklaagd voor het doen van een valse aangifte. Het gaat om de laatste twee afleveringen van het seizoen.