Koning brengt verrassingsbezoek aan Radiohuis NPO

Update 1,1 miljoen kijkers voor de ‘flikker­licht­jes en takkenzooi’ in Chateau Meiland

8:21 De familie Meiland stelt aan het eind van een succesvol jaar alles in het werk om van hun chateau Marillaux een waar kerstparadijs te maken. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Martien tobt zich een ongeluk om vier megakerstbomen op te zetten terwijl vrouw Erica en dochter Maxime fungeren als beste stuurlui. Vrede op aarde is bij de Meilandjes vooralsnog ver te zoeken, zo zagen 1,1 miljoen kijkers.