Koning: ‘Butsen en builen opgelopen in coronatijd, maar we zijn er wél samen doorheen gekomen’

Volgens koning Willem-Alexander heeft Nederland ‘butsen en builen opgelopen in coronatijd en zijn er zeker lessen te trekken voor de toekomst. Maar we zijn er wél samen doorheen gekomen', zei de vorst vanmiddag in een toespraak bij de traditionele nieuwjaarsontvangst in het paleis op de Dam in Amsterdam.

Die receptie, waarvoor naast gebruikelijke gasten uit de politiek en het openbaar bestuur dertig mensen uit de woonsector waren uitgenodigd, kon de afgelopen twee jaar niet doorgaan vanwege corona en in zijn rede stond Willem-Alexander uitgebreid stil bij de pandemie. De koning sprak van een ‘krachtproef’. ,,Het besef dat we samen een krachtproef hebben doorstaan, ebt snel weg. En dat is jammer. We doen onszelf tekort als we alles alleen maar door een donkere bril bekijken. Zonder collectief zelfvertrouwen zijn we nergens. Juist nú. Want we staan aan het begin van een jaar waarin ingrijpende keuzes onvermijdelijk zijn.’’

Willem-Alexander doelt daarmee op de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. ,,Het komt er echt op aan: blijven we solidair, óók als het in eigen land pijn gaat doen? Ook als het jaren gaat duren? We zullen steeds sterker gaan voelen dat het helpen van degenen die offers brengen voor de vrijheid, ook offers vergt van ons.’’

Agressie

Hij bedankte de aanwezigen en anderen voor hun ‘onvermoeibare inzet’ in de bestrijding van de pandemie. ,,Zij hebben daarvoor lang niet altijd de waardering gekregen die zij verdienen. Soms oogstten zij zelfs onbegrip en agressie. Maar dankzij hen allen staan wij hier vandaag, behouden en wel. Daarom zeg ik van ganser harte: heel veel dank!’’

Die dank ging volgens de koning ‘nadrukkelijk’ ook uit naar het Caribisch deel van zijn koninkrijk, waar hij volgende week met koningin Máxima en prinses Amalia heen reist om zijn dochter op die eilanden voor te stellen. ,,We verheugen ons erop haar te introduceren en samen met haar te ervaren wat ieder eiland zo bijzonder maakt en wat ons – met alle verschillen die er zijn – blijft verbinden.’’

Amalia was er vandaag niet bij. Haar oma, prinses Beatrix, prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven wel. Morgen staat nog een nieuwsjaarsontvangst in het paleis op de Dam op het programma. Het koningspaar en prinses Beatrix ontvangen dan buitenlandse diplomaten die in Nederland gestationeerd zijn, alsook vertegenwoordigers van in Nederland gevestigde internationale organisaties. Na de receptie voor dit zogeheten corps diplomatique stapt koningin Máxima direct op het vliegtuig naar Zwitserland. In Davos woont ze het World Economic Forum bij in haar rol bij de VN.