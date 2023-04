Koning Charles’ topzware kroningsgewaad geeft zijn assistenten kopzorgen

Charles heeft inmiddels voor zijn grote dag gerepeteerd in Buckingham Palace, waar een levensgroot model van Westminster Abbey - waar de kroning plaatsvindt - is nagebouwd. Vanity Fair schrijft dat bij de repetities zorgen zijn ontstaan over de enorme mantel die de troonopvolger van wijlen koningin Elizabeth moet dragen. Koninklijke assistenten zouden ‘echt vrezen’ dat Charles struikelt tijdens de wandeling naar de troon, omdat hij klaagt over hoe zwaar het gewaad is. Er is naar verluidt een ‘noodhelling’ gebouwd waar Charles zijn zware mantel over heen kan laten ‘glijden’, in plaats van dat hij traptreden moet nemen.

Een woordvoerder van het paleis geeft toe dat er voor de vorst een helling was gebouwd, maar zegt tegen The Telegraph dat die ‘vanaf het begin al deel heeft uitgemaakt van het ontwerp, niet uit angst dat de koning zou struikelen’. De mantel die Charles’ moeder droeg bij haar kroning in 1953 woog zeker zeven kilo. Het was een vijf meter lang cape van - traditiegetrouw - hermelijn met een lange sleep van karmozijnrood fluweel. Deze sleep is afgezet met hermelijn, goudkleurig kant en geborduurd met goud. Charles zal zijn eigen versie hebben.

Ook de rest van de voorbereidingen lijkt niet helemaal soepel te verlopen. ,,Het is allemaal erg hectisch, complete chaos om eerlijk te zijn’’, vertelde een insider aan The Mirror. ,,Er is een plan, dat de blauwdruk zou moeten zijn van hoe de dag zou moeten verlopen, maar dingen veranderen dagelijks, wat enorme hoofdpijn veroorzaakt.’’

Uiteindelijk lijkt het erop dat de medewerkers die het meest in paniek zijn, de perfectionisten zijn. ,,Het is eerlijk om te zeggen dat het erop aan zal komen, maar er is veel vertrouwen dat alles op de dag zelf volgens plan zal verlopen’’, vertelde een koninklijke insider aan The Mirror. ,,Dit is natuurlijk een enorme gebeurtenis en het belangrijkste is dat ieders neuzen in de juiste richting staan. De koning en koningin willen dat het perfect verloopt, net als alle betrokkenen, en daarom wordt er alles aan gedaan om dat te bereiken.’’

Kroning live uitgezonden

De kroning van de Britse koning Charles wordt op 6 mei live uitgezonden bij de NOS en op NPO 1. Dat maakt de NOS donderdag bekend. In de studio praat presentator Jeroen Overbeek met voormalig Verenigd Koninkrijk-correspondent Tim de Wit en royaltydeskundige Justine Marcella. Correspondent Fleur Launspach bericht vanuit Londen en koningshuisverslaggever Albert Bos staat bij Windsor Castle om de festiviteiten te verslaan.

In de uitzending is aandacht voor gevoelige onderwerpen rond het Britse koningshuis, zoals de verminderde verstandhouding die de familie heeft met prins Harry. Woensdag werd wel bekend dat Harry aanwezig is bij de kroning van zijn vader, maar zijn vrouw Meghan blijft thuis in de Verenigde Staten.

