Koning over voorliefde voor Ajax: Cruijff beloofde te zwaaien als hij zou scoren - en dat deed hij

Exact twee weken voor Koningsdag in Rotterdam, legt koning Willem-Alexander in zijn eigen podcast uit hoe zijn liefde voor Ajax is ontstaan. Dat gebeurde toen hij Johan Cruijff ontmoette in de rust van een wedstrijd van Ajax en deze beloofde naar hem te zullen zwaaien als hij in de tweede helft zou scoren. Dat deed Cruijff.

Voetbaltrainer Ron Jans verklapte in 2015 al na een gesprek met de koning dat de vorst voor Ajax was, maar Willem-Alexander zelf hoorden we er nog niet over. In de vierde aflevering van zijn podcast Door de ogen van de koning nemen de koning en Edwin Evers het jaar 2016 door, waarin Johan Cruijff overleed. De koning vertelt dat hij door ‘een oude vriend van mijn grootvader’ ooit werd meegenomen naar Ajax en dat hij daar in de rust dus Cruijff ontmoette.

Volledig scherm Op zijn 21ste verjaardag, op 27 april 1988, ontmoette prins Willem-Alexander Johan Cruijff in de ambtswoning van de Amsterdamse burgemeester Ed van Thijn. © ANP

Die vriend moet verzetsstrijder en zakenman Hans Teengs Gerritsen geweest zijn, die de prins in 1982 meenam naar een thuiswedstrijd van Ajax in het toenmalige stadion De Meer in Amsterdam.

'Ik durf het gewoon aan en dat is dankzij Cruijff’

Volledig scherm Een onderonsje tussen prins Willem-Alexander en de Argentijnse sterspeler Lionel Messi na de triomf van Argentinië in de finale van het jeugd-WK in Nederland, in 2005. © ANP Evers is verbaasd over de openheid van de koning, hij heeft als populaire radio-dj juist geleerd geen voorkeur uit te spreken over voetbal. De koning: ,,Ik moet op alle vlakken neutraal zijn, behalve bij voetbal.’’ En: ,,Ik durf het gewoon aan en dat is dankzij Cruijff.’’



Hij noemt ‘grote voetballers de beste ambassadeurs van hun land’ en memoreert dat hij in 2005 een beker aan Lionel Messi mocht overhandigen, na de zege van Argentinië in de finale van het jeugd-WK in Nederland. ,,Later was ik in Kenia, aan de kust, toen een klein jochie tegen mij zei: ‘ik ken jou’. ‘Waarvan dan?’, vroeg ik. ‘Jij hebt een beker aan Messi uitgereikt’.’’



Eind 2022 nam Messi opnieuw een beker in ontvangst, nu na de zege van Argentinië op het ‘echte’ WK voetbal, waarop het moederland van koningin Máxima onder meer Nederland uitschakelde. Toch heeft de koning toen ook gejuicht. ,,We hebben daar voor ons huwelijk al afspraken over gemaakt: mijn vrouw is nu de koningin van Nederland, dus ze is voor Nederland. Maar daar heb ik tegenover gesteld dat als Argentinië niet tegen Nederland speelt, ik ook voor Argentinië juich.’’

Troonopvolger

De vierde aflevering van de podcast staat grotendeels in het teken van inclusiviteit en diversiteit. Aan het hof, maar zeker ook in het koninkrijk. Zo blikt de koning terug op een werkbezoek aan het COC in 2016. Dan informeert Evers naar zijn gevoelens bij de discussie rond een huwelijk met iemand van het eigen geslacht voor een troonopvolger, dat in 2021 een debatonderwerp werd in de Tweede Kamer. Premier Rutte schreef in antwoord op Kamervragen dat de troonopvolger met iemand van hetzelfde geslacht zou kunnen trouwen, zonder het recht op de troon te verliezen.

Willem-Alexander, in zijn podcast: ,,We hebben één huwelijk, dat openstaat voor iedereen. Hoe je daar mee omgaat als samenleving, moet je op dat moment bepalen.’’

‘Hou toch op jongens’

Evers stelt dan dat de politieke discussie destijds natuurlijk vooral over prinses Amalia ging die rond die tijd 18 werd en wat dat met de koning als vader deed. Hij antwoordt: ,,Op een gegeven moment en dat is ook weer heel erg Nederlands: altijd wordt een onderwerp gevonden om op het volgende niveau te bediscussiëren. Dan zeg ik: hou toch op jongens, het gaat over een 18-jarige, waar hebben we het over? Aan de andere kant gaat het wel over iemand die in de troonopvolging zit en waarmee een formele band met het koninkrijk en het parlement is. En dat heeft het recht om over te discussiëren.’’

Evers: ,,Ik voel heel erg aan u dat u toch denkt: hou er inderdaad eens over op, laat dat kind eens met rust.’’

Op die opmerking gaat Willem-Alexander niet in. Evers: ,,Ik dacht: ik zeg het wel even voor u.’’

