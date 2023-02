Koning speelt voor God op Sint Maarten: ‘Hij is genezen, het is een wonder’

Haar man en dochter tonen zich niet alleen toeschouwer bij de rampenoefening op het terrein van brandweerkazerne Cay Hill. Amalia houdt de infuuszak van een Lotus-slachtoffer, dat werkelijk kermt van de pijn, vast als ze met een brancard wordt weggevoerd na een fictief auto-ongeval. En bij de ambulancedienst treffen de Oranjes een meneer op een stoeltje, wiens rechterschouder zogenaamd uit de kom is geraakt.



Koning Willem-Alexander geeft aan dat hij dat zelf eens gehad heeft, maar dat hij hem toen zelf weer in de kom plaatste. Hij drukt stevig op de schouder van de man en roept daarna in het Engels, voertaal op het eiland: ,,Hij is genezen, het is een wonder.’’



De koning speelt even voor God op Sint Maarten.