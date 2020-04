Koning wenst Joodse Gemeenschap een goed Pesach

Pesach, de feestdag waarop Joden de uittocht uit Egypte herdenken, wordt door de meeste Joden met familie of vrienden gevierd. In coronatijd zullen veel mensen het alleen moeten doen.

Volgens de CJO-voorzitter was Willem Alexander ook onder de indruk van de vele mooie initiatieven die in de joodse gemeenschap zijn ontstaan om elkaar te helpen. De saamhorigheid die hieruit is ontstaan heeft inspiratie tijdens deze donkere dagen.