Koning Willem-Alexander brengt bezoek aan Radboudumc en praat met coronapatiënten

Effecten op lange termijn

Internist-infectioloog Michèle van Vugt van het Amsterdam UMC, die ook bij het bezoek aanwezig was, noemde het kenniscentrum waar de koning naar vroeg ‘echt nodig’. Volgens internist-immunoloog Mihai Netea van het Radboudumc liggen er in ieder geval juist nu ook enorme kansen om veel meer te weten te komen over vorusinfecties. ,,We hebben in anderhalf jaar meer geleerd dan in de dertig jaar hiervoor. De komende anderhalf à twee jaar moeten we onderzoeken hoe we de zorg nog verder kunnen verbeteren, je moet zo'n crisis als deze niet ongebruikt laten.’’