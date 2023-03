Koning Willem-Alexander en prinses Beatrix gaan samen avondje uit

De voorstelling is in 1998 gemaakt door de Tsjechische danser en choreograaf Jiří Kylián. Hij was 34 jaar lang verbonden aan het Nederlands Dans Theater, waarvoor Kylián 74 balletten creëerde. Deze voorstellingen worden over de hele wereld uitgevoerd en zijn voor het grootste deel in Den Haag ontstaan. Tot 1999 trad Kylián op als artistiek leider, daarna tien jaar lang als huischoreograaf.