Koningin Elizabeth deelt foto van haar en Philip

De Verraders straks ook in België

16 april Het succes van De Verraders breidt zich uit tot over de grens. Het avonturenprogramma van RTL4 is volgend seizoen ook te zien in België waar VTM de uitzendrechten heeft gekocht. ,,Het maak me supertrots’, stelt Marc Pos, producent van De Verraders. ,,En er komt nog meer aan.”