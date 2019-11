Koningin Elizabeth prijst Britten die terrorist overmeesterden

,,Prins Philip en ik treuren om de terreuraanslag op de London Bridge. Onze gedachten gaan uit naar iedereen die geliefden heeft verloren of geraakt is door het vreselijke geweld van gisteren.” Elizabeth bedankte ook de politie en hulpdiensten en ‘de dappere mensen die hun eigen leven riskeerden om anderen te beschermen’.



De terrorist werd door een aantal burgers overmeesterd, nadat hij mensen had neergestoken. Daarna werd de dader door de politie doodgeschoten.