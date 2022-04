Koningin Letizia hield de gemoederen bezig: was de botox in de aanbieding?

Famke Louise had last van Ji­nek-debacle: Ik houd voortaan mijn mond

Famke Louise heeft zich voorgenomen om zich nooit meer publiekelijk uit te spreken over actuele zaken na de storm van kritiek die ze anderhalf jaar geleden kreeg toen ze bij Jinek vertelde dat ze het niet eens was met de coronamaatregelen. Zij was een van de BN’ers die achter het initiatief #ikdoenietmeermee stonden.

9:39