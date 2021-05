Koningin Máxima ging met een zwarte pruik op undercover bitterballen eten in een café

Koninklij­ke familie schittert in ga­la-out­fits voor verjaardag Máxima

13 mei Koningin Máxima is vanavond met haar gezin en schoonmoeder prinses Beatrix in Koninklijk Theater Carré bij het muziekgala dat AvroTros organiseert ter gelegenheid van haar aankomende vijftigste verjaardag. In het theater was verder geen publiek aanwezig en de muzikale optredens zijn zondagavond te zien in het programma Koningin Máxima; een leven vol muziek dat wordt uitgezonden op NPO 1.