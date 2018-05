Koningin Máxima haalt verloren gewaand Stuart-diadeem uit koninklijke kluis

VideoKoningin Máxima heeft gisteravond tijdens het staatsbanket in Luxemburg verrast met het dragen van een diamanten diadeem die bijna als verloren werd beschouwd. De zogenoemde Stuart-diadeem werd voor het laatst gedragen door koningin Juliana in 1971.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima begonnen gisteren aan een driedaags staatsbezoek aan Luxemburg met een stadswandeling. Daarna genoot het koningspaar van een staatsbanket dat werd aangeboden door groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa.

Máxima straalde in een asymmetrische okergele jurk, die volgens modejournaliste Josine Droogendijk is gemaakt van geplisseerde chiffon over een onderlaag van crêpe. Het gaat om een creatie van een van haar favoriete designers Jan Taminiau. De koningin droeg het ontwerp eerder.

Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, Groothertog Henri en Groothertogin Maria Teresa tijdens het staatsbanket.

Droogendijk en royaltyverslaggevers Marc van der Linden en Rick Evers zijn echter lyrisch over het sieraad dat Máxima op haar hoofd droeg. De Stuart-diadeem lag 47 jaar lang opgeborgen in de koninklijke kluis, blijkt nu. Opvallend: de belangrijkste diamant - een blauwgroene diamant van bijna 40 karaat met een miljoenenwaarde - ontbrak. ,,Zonder de knoeper diamant'', concludeert Van der Linden over de diadeem die ooit werd aangekocht door stadhouder Willem III als geschenk voor zijn vrouw Mary Stuart.

Voor koning Willem-Alexander is het zijn dertiende staatsbezoek aan Luxemburg sinds zijn troonsbestijging in 2013. Volgende maand staan er nog drie staatsbezoeken op het programma wanneer het koningspaar in één week tijd de Baltische staten Letland, Estland en Litouwen bezoekt.

Volledig scherm © ANP