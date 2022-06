Koningin Máxima maakt parachutesprong uit vliegtuig tijdens werkbezoek

De koningin maakte woensdag haar eerste parachutesprong ooit. Ze was vooraf dan ook heel zenuwachtig. ,,Ik moest echt tegen mezelf zeggen: je moet nog ademhalen”, zei Máxima na afloop. Maar ze sprong uiteindelijk ‘vol vertrouwen’, mede dankzij de goede begeleiding en uitleg die ze vooraf kreeg. ,,Het was heel spannend. En natuurlijk word je zenuwachtiger naarmate het moment aankomt.” Het moment dat de koningin op het randje van het vliegtuig zat, omschreef ze kort maar krachtig: ‘snel’.



De sprong was onderdeel van een bezoek aan de Defensie Para School (DPS). De organisatie leidt jaarlijks zo’n 800 tot 1000 militairen op tot parachutespringers. Tijdens het bezoek kreeg de koningin uitleg over de verantwoordelijkheden van de organisatie. Ook sprak ze met militairen over hun opleiding en met instructeurs over hun werkzaamheden en operationele inzet in missies.