Koningin Máxima: Mijn lieve zus kon geen vreugde in haar leven vinden

Inés Zorreguieta werd dood aangetroffen in haar appartement in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Ze is door zelfdoding om het leven gekomen. Máxima zei vanmiddag veel troost te halen uit alle steunbetuigingen. ,,Onze enige troost is dat ze nu eindelijk vrede heeft kunnen vinden. En ik wil echt m'n hele grote dank uitspreken voor de talloze brieven berichten en blijken van medeleven. Dat heeft ons echt geholpen. En ik wil danken voor het respect dat iedereen heeft gehad voor mijn familie in deze hele zware periode. Dank, dank.''

Koningin Máxima bracht in Groningen een onaangekondigd werkbezoek aan centrum waar kankerpatiënten door middel van protonentherapie behandeld worden. Ze zou het centrum eerder deze maand openen, maar was toen met haar gezin spoorslags op weg naar Argentinië, voor de besloten begrafenis van haar zus. Haar man en dochters keerden snel na de uitvaart terug naar Europa, zelf bleef Máxima wat langer in Argentinië.

Zij reisde vorige week naar Nederland en vergezelde haar man, koning Willem-Alexander, niet op diens staatsbezoeken aan Letland, Estland en Litouwen. Koning Willem-Alexander gaf aan de vooravond van het staatsbezoek aan de drie Baltische Staten een verklaring afgegeven over de dood van de zus van koningin Máxima. Ook hij worstelde toen met zijn emoties. ,,De dood van de zus van mijn vrouw heeft ons allen zeer aangegrepen. Inés was ons heel dierbaar. We hebben het in kleine kring kunnen verwerken. We zijn zeer dankbaar voor alle berichten van medeleven'', aldus de koning in zijn verklaring.

