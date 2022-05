Koningin Máxima vandaag 51 jaar

Linde (10) na bezoek Maxima aan Scouting­land­goed Zeewolde: ‘Ik was eerst wel zenuwach­tig’

ZEEWOLDE - Een zichtbaar ontspannen koningin Máxima bracht vrijdag een werkbezoek aan het Scoutinglandgoed in Zeewolde. Zij liet zich rondleiden door het nieuw gebouwde Avonturenhuis en liet zich door Zeeuwse waterscouts informeren over de activiteiten van de waterscouts. Van Vincent van Belzen van de Doormangroep in Terneuzen (9), kreeg ze een bordspel overhandigd. ,,Die is voor jou!” aldus Vincent, terwijl hij met een resoluut gebaar het cadeau aan de koningin gaf. Máxima moest er hartelijk om lachen.

