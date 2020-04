Koningin Máxima verrast Jeroen van der Boom tijdens online pianoles

Dat Máxima tijdens de pianoles van Van der Boom inbrak heeft er alles mee te maken dat de koningin erevoorzitter is van het platform Meer muziek in de Klas. ,,Onze koningin zet zich enorm in voor meer muziek in de klas’’, vertelt de zanger. ,,En ik heb me direct aangeboden om online muzieklessen voor de basisscholen te gaan geven.”



De Topper was volkomen overdonderd door het plotse digitale bezoek van Máxima. ,,Ik vroeg zelfs nog of dit live was, want het kon natuurlijk ook opgenomen zijn’’, legt hij uit. ,,Maar op deze toch ongewone Koningsdag, waar iedereen thuis moet blijven, sprak ik ineens met koningin Máxima!’’