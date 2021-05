Koningin Máxima wil meer muziek voor schoolkinderen in oost-Groningen

Podcast Máxima wordt 50 jaar: ‘Een gewoon meisje is ze nooit geweest’

14:55 ‘Koningin Máxima werd van kinds af aan beveiligd, is in Buenos Aires naar een Engelstalige school geweest en haar vader was minister in de tijd van de junta. Een gewoon meisje is ze dus nooit geweest’, stellen koningshuisverslaggevers Jeroen Schmale en Josine Droogendijk in een speciale AD Royalty Podcast over de koningin.