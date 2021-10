Koningspaar in november naar Dubai voor Expo

Koning ontvangt nieuwe vertaling van de Bijbel: ‘Niet progres­sief, wel correct’

13 oktober Vandaag brengt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap(NBG) een nieuwe vertaling van de Bijbel uit: de NBV21. Deze ‘nieuwe’ Bijbel werd in ontvangst genomen door koning Willem-Alexander in de Grote Kerk in Den Haag.