Koningspaar over Robben, rouw, politiek en... drank

Traditiegetrouw blikken Willem-Alexander en Máxima aan het einde van een staatsbezoek terug met journalisten. Ook in Portugal, al spraken ze niet alleen over hun bezoek aan dat land. Het ging ook over Arjen Robben, het overlijden van Máxima’s vader, de formatie, zonnepanelen op Huis ten Bosch en – vooruit – de indrukwekkende voorraad port van de koning.