Koningspaar praat onder genot van kopje kantinekoffie over alcohol en drugs

Queen Elizabeth voelt zich niet goed en blijft thuis

14:17 Koningin Elizabeth (92) voelt zich niet goed en heeft besloten thuis te blijven. De Britse koningin was van plan donderdag de viering bij te wonen van het 200-jarig bestaan van de Orde van Sint-Michaël en Sint-Joris. De viering is in de St. Paul's Cathedral in de binnenstad van Londen.