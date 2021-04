Koningspaar van België woont al maanden in pastorie in de Ardennen: ‘We groeten hen, maar dat is alles’

Twee weken geleden voegden koning Albert en koningin Paola zich bij de rij tachtigers die op de Heizel in Brussel hun eerste prik tegen Covid-19 kregen. Het vaccinatiecentrum ligt om de hoek van kasteel Belvédère, hun officiële residentie, maar de ouders van koning Filip waren van verder gekomen. Het blad Le Soir Magazine weet te melden dat Albert en Paola maanden geleden al hun intrek hebben genomen in Villers-sur-Lesse, een deelgemeente van Rochefort, op de grens van de provincies Namen en Luxemburg. De koningin kocht er in 2010 een pastorie die zo vervallen was dat het gebouw door krakers werd bezet. Na jarenlange renovaties en een forse uitbreiding van het terrein is het domein sinds kort klaar. Net op tijd om te kunnen dienen als toevluchtsoord voor het vorstenpaar in ruste, nu ze door de coronacrisis niet langer naar hun geliefde Frankrijk en Italië kunnen reizen.