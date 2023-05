Koningspaar vergaapt zich aan 17e-eeuwse jurk op Texel. ‘Ze had ‘m u allebei goed gestaan’

Hoe is het nu met? Als eerste had Willem Post er een dagtaak aan om het nieuws in VS te duiden: ‘Met Amerika is veel mis’

Hij was de eerste die de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Amerika op de Nederlandse televisie ging ‘duiden’ en daarmee een contract verdiende. De liefde voor het meest invloedrijke land van onze westerse wereld zat er vroeg in bij Willem Post. ,,Met Amerika is veel mis, maar er hangt iets onweerstaanbaars in de lucht: vrijheid.’’