Koningspaar vliegt op laatste dag Iers staatsbezoek naar Cork

Selena Gomez heeft 152 miljoen volgers op Instagram, maar verwijdert app van telefoon

7:55 Selena Gomez staat op de derde plek van meest gevolgde beroemdheden op Instagram, maar de 26-jarige zangeres heeft de app niet langer geïnstalleerd staan op haar telefoon. De reden: de impact die het social media-platform heeft op haar mentale gezondheid. Dit vertelde ze in de Amerikaanse talkshow Live with Kelly and Ryan.