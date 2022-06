Koninklijk gezin vrolijk tijdens jaarlijkse fotosessie

De fotoshoot zou eigenlijk bij strandtent La Cantina plaatsvinden, maar het KNMI heeft vandaag voor een groot gedeelte van het land, waaronder Zuid-Holland, code geel afgegeven. Dat leidt mogelijk tot regen, onweersbuien en windstoten, meldt het instituut.



Na het maken van de foto's spreekt het koningspaar met de pers. Het is de eerste keer dat ook prinses Amalia het woord neemt.



In februari van dit jaar maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend dat de jaarlijkse fotosessies met de Oranjes er voortaan anders uit zouden komen te zien. Vanwege de studies van de prinsessen zouden zij niet altijd bij de tot dan vaste momenten in Lech en aan het einde van de zomervakantie aanwezig kunnen zijn en het gezin wil alleen compleet op de foto. In plaats daarvan zou de RVD nu andere momenten kiezen voor de fotosessies.